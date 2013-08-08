У Кременчуку затримали педофіла

У Кременчуку (Полтавська обл.) цього тижня затримали 40-річного педофіла.

Як повідомили у відділі зі зв`язків із громадськістю облуправління міліції, 13-річна дівчинка гуляла вулицею Київською, неподалік від свого будинку, коли до неї заговорив незнайомий чоловік, а потім став домагатися. Дитина не розгубилася, вирвалася і побігла, чоловік кинувся за нею. Але вона встигла дістатися домівки, і її батьки викликали міліцію. Педофіла затримали.

У ході перевірок правоохоронці встановили, що цей самий чоловік домагався ще двох хлопчиків – 6-ти і 7-ми років. Одного на вулиці Київській, а другого - у центральній частині міста. Хлопчики пізнали свого кривдника.

“Чоловік гуляв містом і стежив за дітьми. Він заходив за малолітніми до під`їзду, починав з ними розмовляти на різні теми, і потім намагався роздягнути дитину і демонстрував свої статеві органи. У результаті ніхто з дітей фізично не постраждав», - повідомили у відділі зі зв`язків із громадськістю облуправління міліції.

Як зсувалося, затриманий лише два місяці перебуває на волі після ув‘язнення. У нього є судимості за різні правопорушення, серед яких і правопорушення проти статевої свободи і статевої недоторканності.

Зараз чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Кременчуцького міськуправління міліції, де він два місяці очікуватиме суду.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 156 КК України (розбещення неповнолітніх). За це правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.