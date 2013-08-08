Медики не пов'язують смерть немовляти з аварією на «Стиролі»

У Горловці медики не пов`язують смерть немовляти з аварією на заводі концерну «Стирол».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації з посиланням на обласний Департамент охорони здоров`я, смерть двомісячної дитини в Горловці 7 серпня сталася в результаті «синдрому раптової смерті».

«Відповідні висновки надали судмедексперти. Дитина була здорова, спостерігалася у медиків відповідно до клінічного протоколу, затвердженого Міністерством охорони здоров`я України», - сказали в Департаменті охорони здоров`я.

Як повідомляв УНІАН, у Горловці Донецької області жінка раптову смерть свого 2-місячного сина Родіона пов`язує з аварією на хімічному заводі концерну «Стирол».

За даними місцевого сайту Gorlovka.ua, вранці 7 серпня, після аварії на аміачному заводі концерну «Стирол», 26-річна Ольга Кондратьєва, мати трьох дітей, виявила, що її 2-місячний син помер. Вона пов`язує раптову смерть дитини з аварією на підприємстві, тому що ще 6 серпня вона була здоровою, але в своєму висновку медики зазначили, що немовля померло від набряку легенів.

«Я прокинулася сьогодні (7 серпня) о 6 ранку, Родіон вже не дихав. Коли взяла малюка на руки, у нього з рота пішла піна, а з носика виступила сукровиця», - розповіла журналістам видання Ольга.

Вона зазначила, що відразу викликала швидку допомогу, потім приїхали і співробітники правоохоронних органів. Потім кілька годин у морзі проводили розтин малюка. За словами Ольги, попередні висновки після розтину відправлено на експертизу в Донецьк, а результат стане відомий через місяць.

«Попередньою версією медиків став висновок про «раптову смерть», мовляв, дитина задихнулася уві сні, коли переверталася. Я на 100% упевнена, що смерть якось пов`язана з викидом на «Стиролі», - заявила жінка. При цьому вона уточнила, що напередодні дитина поводилася добре, була бадьорою і здоровою.