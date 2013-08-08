"Швидка" на "Стирол" приїхала через 10 хв - ОДА

Департамент охорони здоров`я Донецької обласної державної адміністрації відкидає звинувачення ЗМІ про затримку приїзду «швидкої допомоги» на виклик після аварії на концерні «Стирол».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на обласний Департамент охорони здоров`я, бригади швидкої медичної допомоги у кількості 7 одиниць прибули на місце аварії протягом десяти хвилин з моменту отримання виклику.

«Це є нормативом для міст», - наголосили у Департаменті охорону здоров`я.

Як повідомляв УНІАН, на Горлівському хімічному заводі концерну «Стирол» аварія на аміакопроводі сталася 6 серпня під час планового капітального ремонту. На трубопроводі у результаті розгерметизації стався викид рідкого аміаку. П`ять співробітників цеху загинули, ще 24 - були госпіталізовані з опіками і отруєнням, ще один працівник перебуває на амбулаторному лікуванні.

7 серпня після відвідання лікарень Горлівки народний депутат України Олександра Кужель повідомила, що постраждалі в результаті аварії на заводі концерну «Стирол» робітники «швидку допомогу» чекали понад півгодини.

«У Горлівці, у палатах потерпілих від вибуху на «Стиролі», переконалася, що нарівні зі свавіллям убивчою буває і байдужість влади до людей», - Кужель.

«Страшно, коли чуєш про те, що «швидку» робочі чекали більш як півгодини, а рятувальники прибули тільки через 25 хвилин. А вони через раптовість вибуху навіть не змогли надіти протигази. Не встигли», - повідомляє народний депутат.

Нагадаємо, сьогодні, 8 серпня, у реанімації помер один з потерпілих на «Стиролі». Таким чином, число жертв аварії зросло до 6 осіб.