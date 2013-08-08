Другу добу шукають росіянина, який зник у горах Криму

У Криму другий день шукають росіянина, який 6 серпня пішов у похід на гору Куш-Кая та не повернувся.

Як повідомили УНІАН у прес-служби ДСНС, з 7 ранку 8 серпня продовжилися пошуки громадянина Російської Федерації, який 6 серпня вирушив у похід у гори та не повернувся.

За інформацією прес-служби, 6 серпня о 23:00 рятувальники отримали повідомлення про те, що о 9 ранку відпочиваючий турбази «Таврида», мешканець м. Старий Оскол Російської Федерації, здійснював пішій похід на г. Куш-Кая та не повернувся. Того дня його пошуки здійснювали рятувальники КП «Комунальна аварійно-рятувальна служба».

7 серпня о 7:00 до пошуково-рятувальних робіт додатково залучено сили рятувальників Управління ДСНС України у м. Севастополь у кількості 18 осіб та 4 од. техніки та працівників міліції.

8 серпня станом на 7:00 зниклого не знайдено, пошуки тривають.

Здійснюється оповіщення розташованих поряд баз відпочинку. Організована взаємодія всіх задіяних служб. Оповіщені плавзасоби, які виходять у море. Розповсюджуються інформаційні листівки.