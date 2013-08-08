На Львівщині горять торфовища

У Яворівському районі Львівщини поблизу села Воля Любинська 7 серпня виявлено горіння торфу окремими осередками на площі 2,5 га.

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, станом на 22 годину 7 серпня силами трьох пожежних підрозділів було ліквідовано горіння торфу на площі 10 га. 8 серпня ліквідація пожежі на торфовищах продовжується.

Причина події – необережне поводження з вогнем невідомої особи.