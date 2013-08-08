У столиці планують збільшити кількість соціальних аптек

У планах міської влади – збільшити кількість соціальних аптек, де абсолютно всі власники «Картки киянина» зможуть придбати будь-які медпрепарати зі знижкою від 10% до 40%. Повною мірою забезпечуються сьогодні пільговики і безкоштовними ліками. Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров`я КМДА Віталій Мохорєв.

«Незважаючи на те, що цього року у нас дуже складний бюджет, забезпечення киян пільгових категорій медичними препаратами за зниженими цінами або на безоплатній основі здійснюється в повному обсязі. Крім того, ми намагаємося не відмовляти малозабезпеченим, які звертаються за матеріальною допомогою на лікування», – повідомив Віталій Мохорєв.

За словами директора Департаменту, до міського Контактного центру періодично надходять скарги на відсутність у тій чи іншій аптеці або лікувальному закладі ліків для пільговиків. Однак перевірки показують, що причини перебоїв пов`язані з питаннями реєстрації або імпорту лікарських препаратів.

«Під час «Діалогу з країною», який проводив Президент України, кілька питань торкалися теми забезпечення пільговиків медпрепаратами. Виконуючи доручення Президента, ми вивчали ситуацію в кожному конкретному випадку. Крім того, інспектували аптеки та лікувальні заклади. Наприклад, одна із заявниць, пацієнтка психо-неврологічного диспансеру, поскаржилася Президентові на відсутність в лікувальному закладі протиепілептичних препаратів. Ми з`ясували, що на початку року дійсно був дефіцит цих ліків. Він виник через те, що фармацевтичні фірми відмовилися виконувати поставки цих препаратів. Навесні ситуація нормалізувалася», – розповів Віталій Мохорєв.

Інша заявниця у зверненні на ім`я Президента поскаржилася на те, що її не забезпечують необхідним препаратом для розрідження крові, який вона має право отримувати безкоштовно. За словами директора Департаменту охорони здоров`я, скарга не підтвердилася. Заявницю стурбувало, що препарат їй виписали на півтора місяця. Після закінчення цього терміну їй видали наступний рецепт, так що препарат вона отримувала в плановому режимі.

Віталій Мохорєв підкреслив, що питання, підняті людьми в рамках проекту «Діалог з країною», в тому числі питання медичного забезпечення, актуальні для міської влади. Турбота про медичне забезпечення соціально незахищених категорій населення під постійним контролем голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова. Міська влада постійно шукає шляхи вдосконалення соціального захисту. Зокрема, найближчим часом на додаток до 10 соціальних аптек, де пільговики за «Карткою киянина» можуть купувати всі ліки зі знижками 10-40%, буде відкрито ще десять. А в цілому до кінця року будуть працювати 30 таких аптек.