У Білій Церкві від отруєння газом загинула людина
14:56, 08 серпня 2013Новини регіонів
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Трьох госпіталізовано
Одна людина загинула і ще три госпіталізовані, внаслідок отруєння природним газом у місті Біла Церква Київської області, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
“Особа загиблого наразі встановлюється. Серед госпіталізованих була вагітна жінка, яку у стані середньої тяжкості направили до пологового будинку, та двоє чоловіків (перебувають у тяжкому стані у реанімаційному відділенні)”, - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що трагедія сталася у квартирі дев’ятиповерхівки.
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