У Білій Церкві від отруєння газом загинула людина

Одна людина загинула і ще три госпіталізовані, внаслідок отруєння природним газом у місті Біла Церква Київської області, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

“Особа загиблого наразі встановлюється. Серед госпіталізованих була вагітна жінка, яку у стані середньої тяжкості направили до пологового будинку, та двоє чоловіків (перебувають у тяжкому стані у реанімаційному відділенні)”, - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що трагедія сталася у квартирі дев’ятиповерхівки.