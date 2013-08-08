Землі реабілітаційного центру у Євпаторії незаконно передали приватному товариству

Майно та земельну ділянку реабілітаційного центру «Мойнаки» у Євпаторії незаконно передали приватному товариству.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України, повідомили в Управлінні захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави Генеральної прокуратури України.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації ГПУ, зокрема, йдеться у повідомленні, колишнім керівництвом філії реабілітаційного центру внутрішніх військ МВС України «Мойнаки» протиправно передано одному із акціонерних товариств недобудований спальний корпус та земельну ділянку на узбережжі Чорного моря площею 4,7 тис кв. метрів у м. Євпаторії. Унаслідок цих дій державі спричинено збитків на суму понад мільйон гривень.

Як поінформували в управлінні, Євпаторійською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері за даним фактом у травні цього року розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 365 ККУ (Перевищення влади або службових повноважень).

Досудове розслідування доручено слідчим Євпаторійського міського відділу ГУ МВС в АР Крим. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура міста Євпаторії.

Як повідомлялося раніше, органами прокуратури України під час перевірок використання державного майна санаторно-курортного та оздоровчого призначення виявлено численні правопорушення.