На Дніпропетровщині відкрили «Клініку, дружню до молоді»

На Дніпропетровщині, на базі Павлоградського центру первинної медичної допомоги відкрито вже сьомий кабінет медико-соціальної допомоги підліткам «Клініка, дружня до молоді».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, директор Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Гінзбург поінформувала, що до кінця поточного року спеціалізовані кабінети з’являться ще на базі п’яти медзакладів регіону.

Гінзбург зазначила, що такі медзаклади користуються великим попитом серед підлітків. Так, у минулому році «Клініки, дружні до молоді» на Дніпропетровщині відвідали понад 7 тисяч осіб, а у першому півріччі 2013 року – вже понад 6 тисяч. Діяльність клінік позитивно вплинула на збереження репродуктивного здоров`я молоді Дніпропетровщини. Так, протягом останніх років значно зменшилася кількість вагітностей у неповнолітніх.

Унікальність цих закладів полягає у тому, що молода людина, яка звернулась за медичною чи психологічною допомогою до «Клініки, дружньої до молоді», може бути впевнена, що цей візит буде приватним, за принципом анонімності.

Крім того, пацієнти закладу можуть не перейматися через те, що їх проблем ніхто не зрозуміє, або й більше, буде соромити. «Клініки, дружні до молоді» розраховані на людей віком від 14 до 35 років, тому тут працюють фахівці, які орієнтовані на проблеми саме цього віку.

У клініках працюють гінекологи, неврологи, педіатри, психологи, дерматовенерологи, наркологи та юристи. Також сюди приходять і батьки, які турбуються про свою дитину та не знають, як поводитися у тому чи іншому випадку.

Гінзбург зазначила, що у «Клініках, дружніх до молоді» проводяться також інформаційно-просвітницькі та профілактичні заходи.

«Робота цих установ дозволяє активно впливати на формування у підлітків навичок здорового способу життя, відповідального ставлення до репродуктивного здоров’я, безпечної статевої поведінки, зменшення розповсюдження наркологічних захворювань тощо», – сказала вона.