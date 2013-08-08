В лікарні залишаються 11 постраждалих у ДТП під Феодосією

11 з 16 осіб, які постраждали через зіткнення вантажівки і пасажирського автобуса в районі Феодосії (Крим), на даний момент перебувають у лікарні, один з них – в реанімації; ще п`ятеро постраждалих після надання першої допомоги відпустили додому.

Про це УНІАН повідомила в міськуправлінні охорони здоров`я Феодосії.

У тяжкому стані перебуває мешканка Керчі, у більшості потерпілих - забої і садна.

Троє травмованих (серед них – громадянка Росії) перебувають у стані середнього ступеня тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, попередня причина дорожньої аварії в районі Феодосії – відмова гальм у вантажного автомобіля. При спуску по трасі і під`їзду до Керченського шосе автомобіль ГАЗ, щоб не пошкодити колону автомобілів, яка рухалася попереду, виїхав на стрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з легковими автомобілями Daewoo Lanos і Mazda і, перетинаючи трасу, ударив мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Вантажівка і мікроавтобус перекинулися. В екскурсійному автобусі, який рухався за маршрутом «Керч-Бахчисарай», перебували 16 осіб: росіяни, білоруси і українці.

У результаті ДТП постраждали 11 росіян, 2 громадянки Білорусі і 3 українських громадян.