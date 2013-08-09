На будівництві метро "Теремки" стався вибух
09:35, 09 серпня 2013Новини регіонів
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Ніхто не постраждав
Вчора вдень на станції метро «Теремки», що будується в Києві, стався вибух, повідомляє ТСН.
За попередньою версією, водій екскаватора під час робіт зачепив силовий кабель потужністю 10 тис. ватт.
За словами очевидців, екскаватор рив траншею. Раптом стався вибух і з`явився дим. З`ясувалося, що це водій зачепив силовий кабель.
В результаті вибуху ніхто не постраждав.
Разом з тим без електропостачання на 2,5 години залишилися жителі 40 багатоповерхівок, кіоски і величезний торговий центр.
Роботи на майбутній станції зупинили міліція і прокуратура. Вони з`ясовують обставини події, а також розшукують екскаваторника - після вибуху він зник у невідомому напрямі.
За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою" Кримінального кодексу України.
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