На будівництві метро "Теремки" стався вибух

Вчора вдень на станції метро «Теремки», що будується в Києві, стався вибух, повідомляє ТСН

За попередньою версією, водій екскаватора під час робіт зачепив силовий кабель потужністю 10 тис. ватт.

За словами очевидців, екскаватор рив траншею. Раптом стався вибух і з`явився дим. З`ясувалося, що це водій зачепив силовий кабель.

В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Разом з тим без електропостачання на 2,5 години залишилися жителі 40 багатоповерхівок, кіоски і величезний торговий центр.

Роботи на майбутній станції зупинили міліція і прокуратура. Вони з`ясовують обставини події, а також розшукують екскаваторника - після вибуху він зник у невідомому напрямі.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою" Кримінального кодексу України.