Львівщина: змія укусила 9-річну дівчинку
11:00, 09 серпня 2013Новини регіонів
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Стан - середньої тяжкості
На Львівщині від укусу змії постраждала 9-річна дівчинка.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА, 8 серпня о 14.20 надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Сколівської Центральної районної лікарні з діагнозом «укус змії» поступила жителька села Росохач Сколівського району, 2004 року народження.
Стан потерпілої стабільний, середньої важкості.
Як зазначається у повідомленні, ще одна жінка постраждала від укусу змії у Жидачівському районі Львівщини.
" 7 серпня о 16.25 в реанімаційне відділення Жидачівської ЦРЛ з діагнозом «укус змії» поступила 65-річна жителька села Которино Жидачівського району», - інформує Львівська ОДА.
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