Львівщина: змія укусила 9-річну дівчинку

На Львівщині від укусу змії постраждала 9-річна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА, 8 серпня о 14.20 надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Сколівської Центральної районної лікарні з діагнозом «укус змії» поступила жителька села Росохач Сколівського району, 2004 року народження.

Стан потерпілої стабільний, середньої важкості.

Як зазначається у повідомленні, ще одна жінка постраждала від укусу змії у Жидачівському районі Львівщини.

" 7 серпня о 16.25 в реанімаційне відділення Жидачівської ЦРЛ з діагнозом «укус змії» поступила 65-річна жителька села Которино Жидачівського району», - інформує Львівська ОДА.