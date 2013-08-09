Міну часів війни знайдено у центрі Миколаєва
11:55, 09 серпня 2013Новини регіонів
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На відкритій території
У центрі Миколаєва, на вул. Фрунзе, 8 серпня виявили мінометну міну калібром 82 мм часів Великої Вітчизняної війни.
Як повідомили УНІАН у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області, міну виявив керівник служби експлуатації кабельного телебачення «Краєвид» і о 16:50 повідомив про виявлення вибухонебезпечного предмету
"Мінометна міна калібром 82 мм знаходилася на відкритій території, побачити її змогли неозброєним оком", - повідомляє ДСНС.
Група піротехнічних і спеціальних водолазних робіт Головного управління ДСНС України в Миколаївській області вилучила й знешкодила вибухонебезпечний предмет.
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