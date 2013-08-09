Міну часів війни знайдено у центрі Миколаєва

На відкритій території

У центрі Миколаєва, на вул. Фрунзе, 8 серпня виявили мінометну міну калібром 82 мм часів Великої Вітчизняної війни. Як повідомили УНІАН у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області, міну виявив керівник служби експлуатації кабельного телебачення «Краєвид» і о 16:50 повідомив про виявлення вибухонебезпечного предмету "Мінометна міна калібром 82 мм знаходилася на відкритій території, побачити її змогли неозброєним оком", - повідомляє ДСНС. Група піротехнічних і спеціальних водолазних робіт Головного управління ДСНС України в Миколаївській області вилучила й знешкодила вибухонебезпечний предмет.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter