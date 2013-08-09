На Львівщині зростає захворюваність на серозні менінгіти

У Львівській області, з початку липня спостерігається ріст захворюваності на ентеровірусну інфекцію, в т.ч. на серозні менінгіти у Львівській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, за даними щоденного моніторингу інфекційної захворюваності, станом на 5 серпня зареєстровано 59 випадків серозних менінгітів, з них у дітей до 17 років – 31 випадок. Зареєстровано 11 осіб з діагнозом “ентеровірусна інфекція”, з них 6 дітей. Випадки реєструються на різних територіях. Для підтвердження ентеровірусної інфекції матеріал від хворих доставлено в вірусологічну лабораторію. На даний час матеріал в роботі.

„Державна санітарна епідеміологічна служба закликає мешканців Львівської області остерігатися ентеровірусної інфекції. За даними Держсанепідслужби України, у прикордонних з Україною областях Російської Федерації спостерігається підвищення захворюваності на ентеровірусну інфекцію, в тому числі серозні менінгіти”, - інформує Львівська ОДА.

Як повідомляв УНІАН, за даними щоденного моніторингу Державної санітарно-епідеміологічної служби з 1 по 25 липня в Львівській області було зареєстровано 29 випадків серозних менінгітів, з них у дітей до 17 років - 13 випадків. Відзначався суттєвий підйом захворюваності в Буському районі Львівської області, де зареєстровано 18 випадків серозних менінгітів, з них 5 випадків у дітей.

Довідка УНІАН. Ентеровірусна інфекція характеризується різноманітністю клінічних форм в т.ч. серозними менінгітами. Клінічно ентеровірусна інфекція може проявлятися катаральними проявами (можливі серозні виділення з носа), кашлем, підвищенням температури тіла, гіперемією слизових оболонок, болем у животі, проносом іноді з домішками слизу. Серозний менінгіт проявляється: підвищенням температури тіла до 39 0С, різким головним болем, почервонінням обличчя, можливий дрібний висип який швидко зникає, запамороченням, нудотою, багаторазовим блюванням, ригідністю м’язів потилиці.

Джерелом інфекції можуть бути як хворі люди так і вірусоносії. Механізм передачі фекально-оральний який реалізується через брудні руки, забруднені предмети побуту, воду, продукти харчування та повітряно-крапельний через повітря.