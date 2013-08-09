Одещина: шукають 13-річного хлопчика - пішов купатися і зник

У Ізмаїлі Одеської області розшукують підлітка, який не повернувся після купання в річці Дунай.

Як повідомляє відділ зв`язків зі ЗМІ і роботи з громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області, 8 серпня о 18.15 до рятувальної служби міста Ізмаїл надійшло повідомлення від відпочивальників про те, що на території міського пляжу на річці Дунай 13-річний хлопець пішов купатися, і не повернувся.

Для проведення пошукових робіт на місце події виїжджали працівники пожежно-рятувального відділення обласного управління ДСНС.

Підлітка не знайшли. Пошуки тривають.