Одещина: шукають 13-річного хлопчика - пішов купатися і зник
13:23, 09 серпня 2013Новини регіонів
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Повідомили відпочивальники
У Ізмаїлі Одеської області розшукують підлітка, який не повернувся після купання в річці Дунай.
Як повідомляє відділ зв`язків зі ЗМІ і роботи з громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області, 8 серпня о 18.15 до рятувальної служби міста Ізмаїл надійшло повідомлення від відпочивальників про те, що на території міського пляжу на річці Дунай 13-річний хлопець пішов купатися, і не повернувся.
Для проведення пошукових робіт на місце події виїжджали працівники пожежно-рятувального відділення обласного управління ДСНС.
Підлітка не знайшли. Пошуки тривають.
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