Киянин налагодив вдома виробництво гашишу та канабісу

У Києві затримано місцевого жителя, 1971 року народження, який у власній оселі налагодив виробництво гашишу та канабісу.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в місті Києві, у ході проведення огляду приміщення оперативники виявили та вилучили готові для продажу паперові згортки з наркотиком, пластикові пляшки з насінням та пляшки з екстрактом канабісу. Загальна вага вилученого 1500 г на суму близько 300 тис. грн. Окрім того, вилучено обладнання для виробництва наркотиків.

За попередньою інформацією, чоловік продавав наркотики лише оптовими партіями. Правоохоронці встановлюють мережу збуту.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 309 та ст. 310 Кримінального кодексу України.