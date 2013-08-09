У Львові створили соціальний готель для дівчат-сиріт

У Львові створили соціальний готель "Дім надії” для дівчат-сиріт, будівництво якого здійснювалося за ініціативи та постійної підтримки вірних Едмонтонської єпархії Української греко-католицької церкви у Канаді.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Кошти на спорудження готелю надав благодійник з Канади, який має українське коріння. У подальшому функціонування готелю буде здійснюватися з Фонду благодійника.

Готель, зокрема, надаватиме прихисток дівчинкам, які мешкають в неблагополучних сім’ях, дівчатам-підліткам, які раптово осиротіли в якості альтернативи дитячому будинку.

10 серпня у Львові на вулиці Равській, 6 урочисто освятять приміщення «Дому надії» для дівчат. У будинку зможуть одночасно проживати 22 дівчини віком від 15 до 23 років і 3 сестри служебниці.

Участь в освяченні візьме владика Ігор (Возьняк), Архієпископ і Митрополит Львівський УГКЦ, владика Давид (Мотюк), єпарх Едмонтонський УГКЦ, та вірні Едмонтонської єпархії.

Сестри служебниці забезпечать місцевих дівчат, в сироти дахом над головою та готуватимуть їх до самостійного життя шляхом формування активної життєвої позиції, втілення християнських цінностей у суспільному середовищі.