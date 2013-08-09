Чиновниця сяде на 7 років в'язниці за розкрадання грошей на дітей

Заводський районний суд Миколаєва засудив до 7,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна начальника одного з відділів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району м. Миколаєва за розкрадання з бюджету 370 тис. грн допомоги при народженні дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаєва, також засуджені чоловік і дві доньки начальника відділу.

Прокуратурою Заводського району м. Миколаєва підтримано державне звинувачення в кримінальному провадженні за звинуваченням організованої групи, члени якої впродовж 2 років незаконно викрадали кошти, виділені з державного бюджету на виплату допомоги при народженні дитини.

Загальна сума викраденого з бюджету становила майже 370 тис. грн, також злочинці намагалися оволодіти державними коштами на загальну суму близько 63 тис. грн.

Як повідомляють у прокуратурі, в 2008 році начальник одного з відділів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району м. Миколаєва для заволодіння грошовими коштами, які виділяються з державного бюджету України на виплату допомоги з народження дитини, сформувала з членів свої сім`ї - чоловіка і двох доньок - організовану групу.

"Жінка, зловживаючи своїм службовим становищем, з особистих справ одержувачів державної допомоги знімала копії з необхідних документів, передавала своїм донькам. Останні за допомогою комп`ютерної та копіювальної техніки вносили зміни до копій переданих документів і одержували необхідні копії документів на підставних чи вигаданих осіб. Потім підроблені документи передавалися підпорядкованим їй працівникам для оформлення державної допомоги підставним чи вигаданим особам, у яких нібито народжувалися діти", - повідомили у прес-службі прокуратури Миколаєва.

У функції ще одного члена групи входило забезпечення бланками документів підприємств, що мають право видавати довідки про склад сім`ї, з відбитками їх печатки і реквізитами, а також надання копій паспортів і карток ідентифікаційного номера її знайомих.

Завершальною стадією злочинної схеми були перерахування і зняття коштів із банківських карткових рахунків, відкритих на підставних або неіснуючих осіб. Для цього зловмисниця, зловживаючи довірою працівників банку, одержувала від них за актом прийому-передачі пластикові банківські карти і пін-коди до них із пакетом документів для відкриття карткового рахунку, а потім повертала банкам підроблені копії документів, на підставі яких відкривала на підставних або неіснуючих осіб соціальні банківські рахунки. Після надходження на ці рахунки коштів підсудні через банкомати знімали з рахунків гроші і використовували їх на свій розсуд.

Злочинна група діяла два роки.

"Організатор групи за привласнення, розтрату і заволодіння державними коштами, скоєні в особливо великих розмірах організованою групою, і службову фальсифікацію, що призвела до тяжких наслідків, вироком суду засуджена до 7,5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади строком на три роки з конфіскацією майна. Членів групи за скоєння аналогічних злочинів засудили до 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки", - повідомила прокурор прокуратури Заводського району м. Миколаєва Ірина Прохорчук.

Вирок суду вже набув чинності.