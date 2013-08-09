Одещина: відпочивальники знайшли в морі снаряд часів війни

В Одеській області відпочивальники виявили на побережжі Чорного моря артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомляє відділ зв`язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України в Одеській області, 8 серпня до рятувальної служби міста Овідіополь надійшло повідомлення про те, що за межами села Молодіжне, на побережжі Чорного моря, біля бази відпочинку «Сокіл» виявлено артилерійський снаряд калібру 152 мм.

Снаряд у воді на глибині 1 м знайшли відпочивальники. Піротехніки вилучили і знищили вибухонебезпечний предмет.