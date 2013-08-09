Львівщина: жінка забула 2-річну дитину на вулиці

На Львівщині молода жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, забула власну дворічну дитину на території відпочинкового комплексу, а правоохоронцям повідомила, що дитину викрали невідомі особи.

Як розповіла УНІАН начальник відділу зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, 8 серпня в Дрогобицький міськвідділ міліції звернулась 23-річна мешканка Дрогобича, яка повідомила, що 7 серпня невідомі особи викрали її дворічну дитину, а саму її пограбували.

“Перевіряючи вказані заявницею факти, міліціонери встановили, що того дня молода матір перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Перебуваючи напідпитку жінка обміняла власні речі на горілку, а також, перебуваючи в стані сп’яніння, залишила свою малолітню дитину на вулиці, на території одного з відпочинкових комплексів де її знайшли працівники вказаного закладу. Дитина здорова, їй нічого не загрожує”, - розповіла Добровольська.

Про загублену власну дитину та речі, які обміняла на горілку, жінка не наважилася розповісти в міліції, тому вигадала історію про пограбування і викрадення. За даним фактом співробітники Дрогобицького міського відділу міліції проводять перевірку.