У Дніпропетровську відкрито центр боротьби зі СНІДом

У Дніпропетровську після повної реконструкції відкрито обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом.

Заклад відкрив віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Площа «Обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом» після реконструкції збільшена втричі. На ній знаходяться відділення для амбулаторного лікування, цілодобовий стаціонар на 30 місць, а також профілактичні та методичні кабінети. Центр розрахований на 7000 відвідувань в рік.

«За три останніх роки на Дніпропетровщині реконструйовано, відновлено та переоснащено 23 медичних заклади. Зокрема було відкрито після реконструкції сучасні перинатальні центри у Дніпропетровську – на 200 місць, та Кривому розі – на 125 місць, відкрито новий корпус Обласної дитячої лікарні, реконструйовано інфекційне відділення у місті Павлоград, що обслуговує весь Західний Донбас. Окрім цього, у Дніпропетровську завершується будівництво одного з найважливіших об’єктів медичної галузі регіону - сучасного радіологічного центру. Уряд продовжить надавати підтримку у розвитку медицини регіону», - сказав Вілкул.

Загальна вартість проведених капітальних ремонтів та реконструкцій у 23-х медичних закладах Дніпропетровщини становить близько 320 млн грн.

«Також з початку 2010 року лікувально-профілактичні заклади області отримали обладнання на суму понад 350 млн грн», - зауважив Вілкул.