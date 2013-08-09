Закарпаття: жінка продала свою 3-річну доньку

На Закарпатті працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю затримали 42-річну жінку, яка за 8 тис. грн продала свою доньку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, до оперативників надійшла інформація про те, що жителька міста Берегове хоче продати двох своїх дітей. Було розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).

УБОЗівці встановили, що жінка шукає покупців для 8-річного хлопчика та 3-річної дівчинки. Мати пропонувала придбати їх за 2 тис. доларів США для подальшого примушування до жебракування (жінка і сама таким чином заробляла на життя).

Одразу після продажу дівчинки жінку затримали правоохоронці. Дитина перебуває у притулку. Подальшу долю обох дітей вирішуватимуть компетентні органи.

Їхню матір затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.