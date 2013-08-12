У Криму 76 туристів опинилися заблокованими на канатній дорозі
09:11, 12 серпня 2013Новини регіонів
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У Криму врятовано усіх людей, які опинилися заблокованими у вагончиках на канатній дорозі «Місхор – Ай-Петрі».
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуцій.
Вчора орієнтовно о 15.30 на канатній дорозі через технічну несправність сталася зупинка двох вагончиків з людьми на висоті 130 і 50 м. У вагончиках перебувало по 38 осіб.
Сьогодні в 0.40 за допомогою інструкторів та з використанням стаціонарних засобів з вагончиків на землю було спущено 76 осіб (громадяни України, Росії та Вірменії), з яких 13 дітей. Постраждалих немає.
Причина зупинки канатної дороги встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Криму.
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