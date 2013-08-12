Житомирщина: гості після весілля потрапили до інфекційки

09:14, 12 серпня 2013
Новини регіонів
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Стан - середньої тяжкості

Сьогодні вночі із с. Немирівці Ружинського району Житомирської області до інфекційного відділення центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 17 осіб, у тому числі дитину 2011 р.н.
 
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, з’ясувалося, що постраждалі святкували весілля на території приватного домогосподарства та вживали страви домашнього приготування.
 
Всього на святі було близько 200 осіб.
 
Станом на 7.00 понеділка госпіталізовані перебувають у стані середнього ступеня важкості.
 
Фахівцями СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
 
Подія перебуває під контролем Управління ДСНС у Житомирській області.
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