Житомирщина: гості після весілля потрапили до інфекційки

Сьогодні вночі із с. Немирівці Ружинського району Житомирської області до інфекційного відділення центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 17 осіб, у тому числі дитину 2011 р.н.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, з’ясувалося, що постраждалі святкували весілля на території приватного домогосподарства та вживали страви домашнього приготування.

Всього на святі було близько 200 осіб.

Станом на 7.00 понеділка госпіталізовані перебувають у стані середнього ступеня важкості.

Фахівцями СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Подія перебуває під контролем Управління ДСНС у Житомирській області.