У Чернігові відбувся парад дитячих візочків

У Чернігові відбувся традиційний парад дитячих візочків.

Як повідомила УНІАН організатор свята для дітей та їхніх батьків Тетяна Бойко, цього року парад відбувся в обласному центрі Чернігівщини уже вп’яте і зібрав масову аудиторію – близько 400 учасників та глядачів.

Свої екіпажі у вигляді казкових і мультиплікаційних героїв представили понад 50 родин.

«До Чернігова на свято також завітали гості з Білорусі й Німеччини, тож поступово наш парад стає міжнародним», - зазначила Бойко.

Вона уточнила, що з Німеччини приїхала уродженка Чернігова. Молода жінка спеціально обрала подорож до батьків у серпні, щоб разом із донькою стати учасницею параду дитячих візочків у рідному місті.

Бойко підкреслила, що організатори ювілейного параду дитячих візочків прагнули донести до громадськості соціальну ідею «Місто, дружнє до дитини». Вона передбачає дружелюбніше ставлення до матерів з маленькими дітьми. Адже часто власники різних закладів, у тому числі магазинів, аптек, не дозволяють заходити у приміщення з дитячими візочками.

«Ми також звернулися до керівників різних організацій і установ, які відвідують жінки з дітьми, обладнати вхід до будівель пандусами, аби зробити більш комфортним перебування там мам і діток», - підкреслила організатор свята.

Як завжди, в рамках параду дитячих візочків супроводжувався були організовані також розваги для дітей, ігри та конкурси. Переможців відзначено у 10 номінаціях, а приз глядацьких симпатій розділили дві родини.