Медикам екстреної допомоги не платять зарплату вже 5 місяців

Працівникам створеного у цьому році "Житомирського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", заборгували зарплату за п’ять місяців, відкрито кримінальне провадження.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в УМВС України у Житомирській області.

Згідно повідомлення, "за результатами розгляду депутатського звернення народного депутата від ВО "Свобода" Олександра Мирного, було порушено кримінальне провадження за статтею "Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат" Кримінального кодексу України. На даний момент здійснюється перевірка факту порушення трудових прав лікарів в межах досудового розслідування".

Як повідомили кореспонденту УНІАН представники трудового колективу "Житомирського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", працівники лікарських та фельдшерських бригад не отримали жодних виплат за трудовими контрактами з часу укладення трудових угод, що становить вже майже 5 місяців.

Як розповіли УНІАН працівники центру, на початку цього року його керівництво (комунальної установи "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" - УНІАН) уклало кілька десятків трудових угод з лікарями–спеціалістами обласних установ охорони здоров`я та лікувально-профілактичних закладів Житомира. Йшлося про послуги лікарів-консультантів з надання екстреної медичної допомоги сільському населенню області.

Водночас, Департамент охорони здоров`я Житомирської ОДА у березні цього року видав наказ "Про оплату праці лікарів, зайнятих наданням екстреної медичної допомоги населенню області". Цей документ регламентував оплату праці вказаних лікарів-консультантів, проте фактично розрахунків з лікарями здійснено не було. Оплачувати працю лікарів-консультантів мали за рахунок коштів обласного бюджету - з видатків загального фонду обласного бюджету на оплату праці станцій швидкої та невідкладної медичної допомоги .

Працівники Житомирського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вимагають від влади області розрахуватися з ними, а у протилежному випадку готові вдатися до акцій протесту. У департаменті охорони здоров’я Житомирської ОДА УНІАН повідомили, що влада області вживає заходів для врегулювання ситуації, що склалася.

Розслідування відкритого провадження за фактом невиплати зарплати триває.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня цього року набрав чинності Закон України "Про екстрену медичну допомогу", який визначає правові засади надання населенню медичної допомоги при виникненні надзвичайних ситуацій та ліквідації їхніх наслідків. Також згідно цього закону в областях створили центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції, бригади та відділення екстреної медичної допомоги, а також передбачили відповідне фінансування з обласного бюджету.