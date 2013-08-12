Чернігівщина: межі зон радіоактивного забруднення не змінять

У Чернігівській облраді вирішили недоцільним розгляд питання про зміну меж зон радіоактивного забруднення.

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційного забезпечення облради, відповідне рішення прийняла 8 серпня постійна комісія Чернігівської обласної ради з питань охорони здоров’я та захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС, яку провів її голова Валерій Зуб.

За словами Зуба, Міністерство екології та природних ресурсів України своїм листом, що містить експертний висновок про радіологічний стан населених пунктів Чернігівської області, рекомендувало на сесії обласної ради прийняти рішення щодо зміни статусу низки населених пунктів. Зокрема, пропонувалося погодитися на переведення деяких територій із однієї зони в іншу, окремі села і взагалі позбавити статусу радіаційно забруднених територій. Зміни могли стосуватися понад 200 сіл і селищ Чернігівської області.

У своєму рішенні комісія облради відзначила, що Чернігівська область є однією з найбільш уражених чорнобильським лихом областей України. Станом на 1 липня 2013 року у населених пунктах Козелецького, Корюківського, Новгород-Сіверського, Ріпкинського, Семенівського, Сосницького та Чернігівського районів, що належать до території радіоактивного забруднення, проживало 65,2 тис постраждалих осіб, у тому числі – 12 тис дітей.

На думку депутатів, незважаючи на впровадження комплексу заходів щодо захисту постраждалого населення, стан його здоров’я має стійку тенденцію до погіршення, про що свідчить зростання показників захворюваності та смертності.

Експертний висновок про радіологічний стан населених пунктів Чернігівської області підготовлений без всебічного вивчення питання та без врахування усіх критеріїв зонування, щільності забруднення ґрунту, спостереження за дозами опромінення жителів населених пунктів, суцільного радіологічного моніторингу харчових продуктів, відповідного інформування населення. Ще у 2011 році через обмежене фінансування частково проведено обстеження населення на вміст в організмі радіонуклідів цезію лише Корюківського, Новгород-Сіверського, Сосницького та Чернігівського районів. Зовсім не проводилося обстеження з цього показника жителів Ріпкинського і Семенівського районів.

Експертний висновок про радіологічний стан населених пунктів Чернігівської області, підготовлений експертною групою Національної комісії з радіаційного захисту населення України, розглянуто Козелецькою, Корюківською, Новгород-Сіверською, Ріпкинською, Семенівської, Сосницькою та Чернігівською районними радами.

Районні ради звернулися до облради з пропозицією про недоцільність внесення подання щодо зміни статусу населених пунктів Чернігівської області, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У підсумку, депутати Чернігівської обласної ради вирішили недоцільним вносити на розгляд пленарного засідання облради питання про розгляд експертного висновку про радіологічний стан населених пунктів Чернігівської області, підготовлений експертною групою Національної комісії з радіаційного захисту населення України.