Діти гралися з вогнем у скирті: згорів 3-річний хлопчик
11:31, 12 серпня 2013Новини регіонів
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Мама з тяжкими опіками у лікарні
У селі Филимонівка Врадіївського району Миколаївської області загинув 3-річний хлопчик, а його 20-річну матір госпіталізовано внаслідок загоряння соломи.
Як повідомили УНІАН у головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, пожежа сталася внаслідок пустощів дітей з вогнем.
Сигнал про подію надійшов 10 серпня о 15:02. "Діти гралися в стогу сіна, коли воно загорілося, малюки опинилися в пастці. Внаслідок пожежі, одна дитина загинула, трирічного хлопчика привалило сіном", - повідомляє ДСНС.
Мати намагалася врятувати дитину, але не змогла. Рятувальники, які прибули на виклик, дістали тіло вже з палаючої скирти.
Матір хлопчика з тяжкими опіками було госпіталізовано до Врадіївської центральної районної лікарні.
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