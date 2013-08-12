Діти гралися з вогнем у скирті: згорів 3-річний хлопчик

У селі Филимонівка Врадіївського району Миколаївської області загинув 3-річний хлопчик, а його 20-річну матір госпіталізовано внаслідок загоряння соломи.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, пожежа сталася внаслідок пустощів дітей з вогнем.

Сигнал про подію надійшов 10 серпня о 15:02. "Діти гралися в стогу сіна, коли воно загорілося, малюки опинилися в пастці. Внаслідок пожежі, одна дитина загинула, трирічного хлопчика привалило сіном", - повідомляє ДСНС.

Мати намагалася врятувати дитину, але не змогла. Рятувальники, які прибули на виклик, дістали тіло вже з палаючої скирти.

Матір хлопчика з тяжкими опіками було госпіталізовано до Врадіївської центральної районної лікарні.