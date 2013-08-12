Житомирщина: кількість отруєних на весіллі зростає

Кількість госпіталізованих з харчовим отруєнням після весілля у Житомирській області зросла з 17 до 19 чоловік.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби Управління ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк.

За її словами, «сьогодні зранку стало відомо, що кількість госпіталізованих внаслідок отруєння на весіллі у Житомирській області вже зросла з 17 до 19 чоловік».

Як повідомляв УНІАН, вночі 12 серпня із с. Немирівці Ружинського району Житомирської області до інфекційного відділення центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 17 осіб, у тому числі дитину 2011 р.н.

Постраждалі святкували весілля на території приватного домогосподарства та вживали страви домашнього приготування.

Всього на святі було близько 200 осіб.

Станом ранок понеділка госпіталізовані перебувають у стані середнього ступеня важкості.

Фахівцями СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Подія перебуває під контролем Управління ДСНС у Житомирській області.