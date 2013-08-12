Житомирщина: кількість отруєних на весіллі зростає
11:33, 12 серпня 2013Новини регіонів
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Їли домашні страви
Кількість госпіталізованих з харчовим отруєнням після весілля у Житомирській області зросла з 17 до 19 чоловік.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби Управління ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк.
За її словами, «сьогодні зранку стало відомо, що кількість госпіталізованих внаслідок отруєння на весіллі у Житомирській області вже зросла з 17 до 19 чоловік».
Як повідомляв УНІАН, вночі 12 серпня із с. Немирівці Ружинського району Житомирської області до інфекційного відділення центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 17 осіб, у тому числі дитину 2011 р.н.
Постраждалі святкували весілля на території приватного домогосподарства та вживали страви домашнього приготування.
Всього на святі було близько 200 осіб.
Станом ранок понеділка госпіталізовані перебувають у стані середнього ступеня важкості.
Фахівцями СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
Подія перебуває під контролем Управління ДСНС у Житомирській області.
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