Івано-Франківщина: на березі річки знайшли людський ембріон

В Івано-Франківській області на березі річки знайшли людський ембріон.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, 11 серпня на березі річки Лужанка, що поблизу села Гошів Долинського району, місцевий житель знайшов ембріон людини. Чоловік одразу ж звернувся до правоохоронців.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Знайдене тіло було направлено для проведення судово-медичної експертизи.

За результатами дослідження встановлено, що плід дитини не має травматичних пошкоджень та може відповідати 10 тижням вагітності.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Вживаються заходи по встановленню обставин даної події та особи породіллі.