Стан дітей, які постраждалі через вибух у багатоповерхівці

Одна з постраждалих внаслідок вибуху газу у багатоповерхівці в Луганську дитина перебуває в комі у стабільно тяжкому стані.

Як повідомляє сайт Луганської обласної державної адміністрації, про це повідомив сьогодні міський голова Луганська Сергій Кравченко.

За словами мера, дитина підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Стан решти постраждалих дітей вже покращився. Вони отримують всю необхідну допомогу та медикаменти.

Кравченко повідомив, що за попередніми даними, сума збитків, завданих в результаті вибуху газу, становить 2,5 млн грн. Разом з тим рішення про надання матеріальної допомоги постраждалим ухвалюватиметься після визначення остаточної суми збитків створеною комісією з розслідування причин нещасного випадку.

Похорон двох загиблих осіб проводитимуться за кошти міськради.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня в центрі Луганська у висотному житловому будинку по вул. Шевченка стався вибух газу, внаслідок якого загинуло двоє осіб, 10 - госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості, з них за даними ДСНС - троє дітей, за даними ОДА – четверо.