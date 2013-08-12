На Говерлі блискавка вбила 12-річного хлопчика
13:59, 12 серпня 2013Новини регіонів
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Спускався з гори разом з батьком
Під час спуску з Говерли від удару блискавки загинув 12-річний тернополянин.
Як повідомили УНІАН в прес-службі ДСНС, нещасний випадок стався учора близько 16 години. У хлопця, який повертався з батьком з гори, біля підніжжя гори Говерла у Рахівському районі Закарпатської області влучила блискавка.
Хлопець помер на місці.
Тіло загиблого було передано працівникам міліції на судово-медичний огляд та встановлення офіційної причини смерті.
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