Київщина: немовля незаконно вивезли до Люксембургу

На Київщині міліція розслідує факт незаконного вивезення однорічного хлопчика за кордон.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, у співпраці органів внутрішніх справ України із закордонними встановлено, що дитина, над якою взяв опікунство житель Броварського району, незаконно вивезена за кордон - до Люксембургу, де й досі знаходиться.

Під час чергового відвідування помешкання у селі Княжичі Броварського району правоохоронці виявили, що дитина за місцем проживання відсутня, а опікун на запитання працівників міліції, де подівся хлопчик, однозначної відповіді відразу надати не зміг. Потім 49-річний чоловік повідомив працівникам міліції, що віддав свого однорічного підопічного з метою проведення обстеження та лікування гепатиту «С» за кордон знайомій жінці з Португалії. Однак, згідно з довідкою, наданою дитячим будинком, де до цього утримувався малолітній, дитина повністю здорова.

При цьому будь-якої інформації щодо зміни місця перебування дитини до служби у справах дітей та сім’ї районної державної адміністрації не надав.

Правоохоронці встановили місце знаходження дитини. Міністерство внутрішніх справ України отримало інформацію від Управління міграції Люксембурга про те, що дитина, яка зникла, знаходиться на території їхньої держави, про те, що строк дії візи закінчився, а опікуна повідомили про неможливість подальшого перебування дитини за кордоном. Але чоловік проігнорував цю інформацію й не забрав хлопчика на батьківщину. Тому працівники поліції на підставі клопотання судді у справах неповнолітніх відвідали помешкання громадянки Португалії, відібрали дитину та помістили до місцевого дитячого закладу сімейного типу.

Правоохоронці Київщини вирішують питання про повернення дитини, з’ясовують на підставі яких документів громадянин України передав свого підопічного громадянці іншої держави, походження довідки про хворобу та законність видачі нотаріально-завіреного доручення.

Дана подія занесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України, яка передбачає обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.