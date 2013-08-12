У лікарнях Донецька знаходяться 30 постраждалих на «Стиролі»

Наразі в лікарнях Донецька знаходяться 30 постраждалих від викиду аміаку на Горлівському хімічному заводі концерну «Стирол», із них 8 осіб – у реанімації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької обласної держадміністрації Андрій Шишацький.

За його словами, із 30 постраждалих, 22 - знаходяться в Донецькій обласній лікарні профзахворювань, а 8 - у реанімаційному відділенні Донецького обласного клінічного територіального медичного об`єднання (колишня лікарня ім. Калініна).

Губернатор нагадав, що Президент України Віктор Янукович узяв під жорсткий контроль ситуацію на ПАТ «Концерн «Стирол».

«Всі виплати сім`ям загиблих і постраждалих нараховані й будуть виплачені в повному обсязі», - сказав Шишацький.

При цьому він додав: «Я зустрічався з сім`ями загиблих минулого тижня. Вони озвучили питання соціально-побутового характеру. Всіх їх буде вирішено. Регіональна влада також контролює, щоб постраждали було надано всю необхідну медичну й матеріальну допомогу».

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня під час планового капітального ремонту на Горлівському хімічному заводі концерну «Стирол» сталася аварія на аміакопроводі. Через розгерметизацію трубопроводу сталися викиди рідкого аміаку.

Під час аварії 6 серпня загинули 5 працівників цеху, 8 серпня помер у лікарні ще один постраждалий. У першу добу були госпіталізовані з опіками й отруєнням 24 особи, потім за лікарською допомогою звернулися ще кілька працівників «Стиролу», які постраждали під час аварії.