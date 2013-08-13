У липні в Києві народилося майже 3,5 тисяч малюків

У липні нинішнього року в Києві зареєстровано 3412 актів про народження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної реєстраційної служби України.

Так, за даними Укрдержреєстру, лідером за рівнем народжуваності став Дарницький район, де в липні зареєстровано народження 458 малюків.

Друге та третє місця розділили Солом’янський та Святошинський райони, де з’явилося 418 та 379 немовлят відповідно.

Водночас найменше дітей у липні зареєстровано в Голосіївському районі столиці – це 211 новонароджених.

Разом з тим, у липні 2012 року у Києві було зареєстровано народження 3260 немовлят. Лідером тоді також став Дарницький район, в якому народилося 449 дітей, найменше дітей у липні 2012 року, як і цього року, народилося у Голосіївському районі — 205.