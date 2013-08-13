Львівщина: після весілля гості потрапили до лікарні з отруєнням
10:00, 13 серпня 2013Новини регіонів
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Святкували у кафе
Вчора з міста Золочів Львівської області до інфекційного відділення центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано 11 осіб, які 10 серпня святкували весілля у кафе.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, фахівцями СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Причина захворювання встановлюється.
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