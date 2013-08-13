Львівщина: після весілля гості потрапили до лікарні з отруєнням

Вчора з міста Золочів Львівської області до інфекційного відділення центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано 11 осіб, які 10 серпня святкували весілля у кафе.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, фахівцями СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Причина захворювання встановлюється.