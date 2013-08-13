Хлопець вбив молотком 42-річну матір, труп зацементував

В Одесі затримано хлопця, який убив молотком свою матір і зацементував її труп.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МВС України в Одеській області.

За словами джерела, трагедія розігралася в квартирі за місцем проживання.

«Під час сварки, що виникла раптово, молода людина завдала ударів молотком по голові своєї 42-річної матері. Убивши її, з метою приховання злочину, він загорнув труп у поліетилен, поклав на диван і залив цементом», - повідомило джерело.

Саме у такому стані правоохоронці виявили жертву. В результаті комплексу слідчо-оперативних дій вдалося вийти на підозрюваного.

За цим фактом почато кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.