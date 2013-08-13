Тернопільщина: через пожежу в будинку евакуювали 28 осіб

10:59, 13 серпня 2013
Новини регіонів
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Чоловік отруївся чадним газом

На Тернопільщині вночі через пожежу в будинку евакуювали 28 осіб.

 
Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі пропаганди територіального управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інцидент стався сьогодні близько 3-ї години ночі в Чорткові. Після того, як на пункт зв’язку оперативно диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир у 5-типоверховому житловому будинку на вул. Січинського, до місця виклику одразу направили черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини.
 
Через густий та їдкий дим, який швидко розповсюджувався по будинку, було прийнято рішення про евакуацію жильців.
 
Загалом рятувальники гасили пожежу більше 40 хв.
 
Внаслідок пожежі одну людину з діагнозом отруєння чадним газом госпіталізовано у Чортківську центральну районну клінічну лікарню.
 
Причини пожежі та завдані збитки встановлюються.
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