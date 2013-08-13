Тернопільщина: через пожежу в будинку евакуювали 28 осіб

На Тернопільщині вночі через пожежу в будинку евакуювали 28 осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі пропаганди територіального управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інцидент стався сьогодні близько 3-ї години ночі в Чорткові. Після того, як на пункт зв’язку оперативно диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир у 5-типоверховому житловому будинку на вул. Січинського, до місця виклику одразу направили черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Через густий та їдкий дим, який швидко розповсюджувався по будинку, було прийнято рішення про евакуацію жильців.

Загалом рятувальники гасили пожежу більше 40 хв.

Внаслідок пожежі одну людину з діагнозом отруєння чадним газом госпіталізовано у Чортківську центральну районну клінічну лікарню.

Причини пожежі та завдані збитки встановлюються.