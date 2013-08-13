У Києві судитимуть акушера-гінеколога

Прокуратура Дарницького району Києва направила до суду обвинувальний акт щодо акушера-гінеколога, яка під час проведення пологів припустилася медичної помилки, що спричинила смерть новонародженої дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, трагічний випадок стався у жовтні 2010 року в одній зі столичних лікарень.

Досудовим слідством було встановлено, що під час проведення загального огляду 27-річної породіллі акушер-гінеколог не врахувала рідкісну фізіологічну особливість пацієнтки та замість призначення операції з кесаревого розтину прийняла рішення про проведення пологів природнім шляхом. Внаслідок цього немовля отримало пологову черепно-мозкову травму, від якої померло через 14 днів.