У Севастополі майже 400 відпочивальників потрапили до інфекційки

У лікарнях Севастополя з ознаками отруєння перебуває 80 дітей, більшість з яких поступила з пляжу Омега.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на брифінгу повідомив голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир Яцуба.

Яцуба зробив зауваження міській санстанції з приводу того, що "у всіх лікарнях міста перебувають з різним ступенем отруєння 80 дітей, 380 всього (осіб) мають симптоми отруєння». На жаль, як зазначив він, «більшість дітей поступили з пляжу «Омега».