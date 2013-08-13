У Вінниці впала з 7-поверху дівчина та лишилася живою

У Вінниці госпіталізовано дівчину, яка випадково впала з балкону 7-поверху житлового будинку.

Про це повідомляє Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

За повідомленням, 13 серпня о 05:50 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №4 м. Вінниця надійшло повідомлення про нещасний випадок, який стався в обласному центрі, на вул. Пирогова.

Як стало відомо, через власну необережність з балкону на 7-му поверсі випала 21-річна дівчина.

Каретою швидкої медичної допомоги в тяжкому стані потерпіла була доставлена до лікарні з численими травмами: політравма, забій хребта, струс головного мозку.