Житомирщина: отруєних на весіллі вже 43, серед них 8 - дітей

У Житомирській області зросла до 43 кількість осіб, які госпіталізовані з отруєнням після весілля у селі Немиринцях Ружинського району.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби управління ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк, станом на 11:00 13 серпня з діагнозом «харчове отруєння» до Ружинської районної лікарні госпіталізовано вже 43 особи, серед яких 8 дітей віком від 2 до 17 років. Одна жінка перебуває у реанімаційному відділенні.

Стан інших хворих визначається як середньої тяжкості.

Попередня причина захворювання – вживання неякісних продуктів харчування на весіллі.

Як передавав УНІАН, вночі 12 серпня із с. Немиринці Ружинського району Житомирської області до інфекційного відділення центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 17 осіб, у тому числі дитину 2011 р.н. На вечір 12 серпня було госпіталізовано 29 осіб.

В усіх госпіталізованих симптоми однакові - температура до 40°C, головний біль, біль у попереку, діарея. Медики стверджують, що діагноз хворих – харчове отруєння, стан середньої важкості, загрози життю немає.

У місці спалаху інфекції працюють спеціалісти санепідслужби, які мають встановити джерело зараження.

Постраждалі святкували весілля на території приватного домогосподарства та вживали страви домашнього приготування. Всього на святі було близько 200 осіб.

12 серпня інформацію про подію за результатами проведеної перевірки внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та визначено попередню правову кваліфікацію згідно зі ст. 325 ККУ (порушення правил боротьби з епідеміями).