У Миколаївській області виявили мінометну міну

У Миколаївській області в селі Підлісне Новоодеського району під час ремонту автодороги у понеділок, 12 серпня, було виявлено мінометну міну часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області, міна була калібром 50 мм.

Працівники автодорожньої служби припинили роботу ще до приїзду рятувальників, оскільки з-під старого асфальтового покриття стирчала верхівка вибухонебезпечного предмету.

Цього ж дня група піротехнічних і спеціальних водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Миколаївській області виїхала для знешкодження вибухонебезпечного предмету. О 17:40 міну знешкодили.