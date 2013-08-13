У Миколаївській області виявили мінометну міну
14:43, 13 серпня 2013Новини регіонів
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Під час ремонту автодороги
У Миколаївській області в селі Підлісне Новоодеського району під час ремонту автодороги у понеділок, 12 серпня, було виявлено мінометну міну часів Великої Вітчизняної війни.
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області, міна була калібром 50 мм.
Працівники автодорожньої служби припинили роботу ще до приїзду рятувальників, оскільки з-під старого асфальтового покриття стирчала верхівка вибухонебезпечного предмету.
Цього ж дня група піротехнічних і спеціальних водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Миколаївській області виїхала для знешкодження вибухонебезпечного предмету. О 17:40 міну знешкодили.
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