На Буковині виявлено багато неякісних ліків

У Чернівецькій області в 91% аптечних та 84% лікувальних закладів, які перевірила Державна служба з лікарських засобів у області, було виявлено порушення чинного законодавства щодо якості лікарських засобів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Держслужбі з лікарських засобів області, перевірки аптечних та лікувальних закладів проводилися службою протягом 6 місяців 2013 року.

За результатами перевірки, керівникам суб’єктів господарювання надано 116 приписів про усунення виявлених порушень, 156 розпоряджень про заборону реалізації та медичного застосування лікарських засобів.

Окрім того, за порушення вимог чинного законодавства на посадових осіб аптечних та лікувально-профілактичних закладів накладено адміністративні стягнення на 26,690 тис. грн, матеріали перевірок 4 суб’єктів господарювання передано до правоохоронних органів, ще 4 – до органу ліцензування, а 3 – до інших територіальних служб.

Згідно з повідомленням, серед найбільших проблем – реалізація біологічно-активних добавок як лікарських засобів. Наразі немає законодавчого акту який регулює їх виробництво та якість, не визначено контролюючий орган. Крім того, неконтрольовано здійснюється продаж ліків через Інтернет або віртуальні аптеки, хоча такий вид діяльності заборонено діючими ліцензійними угодами.

Всього представники відомства перевірили 278 місць реалізації лікарських засобів, 216 аптек та аптечних пунктів, 25 лікувально-профілактичних закладів Чернівецької області.

Довідка УНІАН. На території Чернівецької області станом на 1 липня 2013 року здійснюють діяльність з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами 214 суб’єктів господарювання, всього 434 точки реалізації. Роздрібну торгівлю здійснюють 304 аптеки, 8 аптек мають ліцензію на виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки, 127 аптечних пунктів, 3 аптечних склади.