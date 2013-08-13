На Хмельниччині в будинку рятувальники виловили гадюку

У райцентрі Деражня Хмельницької області рятувальники виловили степову гадюку в приватному будинку.

Як повідомили УНІАН у ГУ ДСНС України в області, 12 серпня від місцевого жителя надійшло повідомлення, що до нього в будинок заповзла змія. Рятувальники за допомогою підручних засобів виловили змію довжиною понад 40 см.

Як з’ясувалося під час огляду, плазун виявився степовою гадюкою. Співробітники ДСНС вивезли його за місто та відпустили в лісосмузі.

Довідка УНІАН. Степова гадюка — вид отруйних змій роду гадюк родини гадюкові, що мешкає в Європі і Азії, в тому числі й на території України. Занесена до Червоної книги України.