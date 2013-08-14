Чергове отруєння гостей на весіллі - тепер на Тернопільщині

12-13 серпня з населених пунктів Гусятинського району Тернопільської області до інфекційного відділення районної лікарні з попереднім діагнозом «гастроентероколіт з підозрою на сальмонельоз» госпіталізовано 43 особи (з них 12 дітей), які 11 серпня в м. Копичинці святкували весілля в барі-ресторані.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, всього на святкуванні було 200 осіб.

Станом на 7.00 14 серпня госпіталізовані знаходяться у стані середнього ступеня важкості. Фахівцями СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.