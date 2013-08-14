Кіровоградщина: в ДТП травмовано сім’ю з дітьми

На Кіровоградщині в ДТП загинуло двоє людей та травмовано сім’ю з двома дітьми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС в області, 14 серпня до служби порятунку надійшло повідомлення з лікарні про те, що у селі Шарівка Олександрійського району 68-річний водій автомобіля «Москвич 407» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою.

Внаслідок ДТП водій та 61-річна пасажирка загинули. Ще 4 пасажирів – чоловіка 1976, жінку 1986, їх синів 2006 та 2007 років народження доставлено до Олександрійської Центральної районної лікарні з травмами різного ступеня важкості.