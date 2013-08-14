Житомирщина: з 52 отруєних на весіллі - 12 дітей

На Житомирщині кількість госпіталізованих із отруєнням після весілля у селі Немиринці Ружинського району зросла до 52 осіб, з них 12 - діти.

Як повідомив кореспонденту УНІАН у телефонній розмові головний лікар Ружинської центральної районної лікарні Микола Зозуля, ”у лікарні зараз, станом на 11 годину, на лікуванні вже 52 хворих, які почали звертатися з симптомами харчового отруєння після весілля у селі Немиринці, з яких 12 дітей”. ”Думаю, що ця цифра може змінюватися, бо люди продовжують надходити”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН. Перші хворі з отруєнням після весілля у селі Немиринцях Ружинського району почали надходити до лікарні вночі 12 серпня. Постраждалі святкували весілля на території приватного домогосподарства та вживали страви домашнього приготування. Всього на святі було близько 200 осіб.

В усіх госпіталізованих симптоми однакові - температура до 40°C, головний біль, біль у попереку, діарея. Стан потерпілих - середньої тяжкості.

У місці спалаху інфекції працюють спеціалісти санепідслужби, які мають встановити джерело зараження.

Правоохоронці розслідують кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.