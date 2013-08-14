У Херсонській області горіло сміттєзвалище.

Як сьогодні повідомляє Управління ДСНС України у Херсонській області, 13 серпня о 15.10 на пульт пожежно-рятувального підрозділу надійшла інформація про загоряння на Голопристанському міському сміттєзвалищі.

Одразу на місце події було направлено два відділення пожежників на автоцистернах. До гасіння вогню також долучились працівники лісомисливського господарства, оскільки була загроза поширення полум’я на ліс.

Площа пожежі становила близько 400 кв. м., ліквідація полум’я тривала до 00.50 ночі.