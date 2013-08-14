Івано-Франківщина: чоловік вбив матір сімох дітей

В Івано-Франківській області до 9 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який вбив матір сімох дітей.

Про це УНІАН повідомили у прокуратурі Івано-Франківської області.

«Під час розгляду кримінального провадження судом першої інстанції встановлено, що в жовтні 2012 року на сезонних роботах в Польщі між двома українськими заробітчанами склались неприязні відносини, - йдеться у повідомленні прокуратури. - Одного вечора, після вживання алкогольних напоїв, чоловік спровокував конфлікт зі співвітчизницею, який переріс в бійку. Агресивний нападник сильно штовхнув її та завдав декілька ударів руками в різні ділянки тіла. Від отриманих травм жінка, матір семи дітей, потрапила до Груйцької лікарні Республіки Польща. Медикам не вдалось врятувати їй життя, і через 3 дні заробітчанка померла».

Суд погодився з принциповою позицією прокурора та ухвалив вирок, яким за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень зловмисника засуджено до 9 років позбавлення волі.

Апеляційна інстанція не знайшла підстав для пом’якшення покарання та залишила вирок в силі.